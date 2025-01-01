Lokale lingeriezaken zetten zich in voor het goede doel: "Vrouwen ondersteunen vrouwen"

Een aantal lokale lingeriezaken roepen hun klanten op om hun oude beha's binnen te brengen. Onder het motto 'Vrouwen ondersteunen vrouwen' zetten de handelaars zich in om vrouwen te ondersteunen die minder toegang hebben tot kwalitatieve lingerie. Onder andere Wendy van Immagine doet mee.

De actie gaat uit van Fedelin, de federatie van zelfstandige lingeriewinkels, en wordt gepromoot door Mode Unie. "Het doel van de actie is enerzijds het belonen van trouwe klanten", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. "Wanneer ze hun oude beha's binnenbrengen, krijgen ze een kortingsbon als blijk van waardering omdat ze telkens bij hun lokale lingeriewinkel shoppen."

"Anderzijds willen de deelnemende lingeriedames ook iets teruggeven aan de samenleving", zegt Delanghe. De oude beha's gaan naar de Kringwinkels en komen zo terecht bij vrouwen die minder toegang hebben kwaliteitslingerie. Zijn de stukken niet meer in goede staat, dan worden ze gerecycleerd. "We geloven dat duurzame mode niet alleen gaat over wat je koopt", zegt Delanghe, "maar ook over wat je doet met wat je al hebt. Het besef dat duurzaam ondernemen de toekomst is dringt meer en meer door binnen de lingeriesector. Met dergelijk initiatief tonen we dan ook aan dat we hier als sector graag aan meewerken."

In onze regio doen onder andere Immagine in Lennik, SensuEll in Affligem, Lingerie Ghislaine in Asse, Cups&Co lingerie in Ternat, Lingerie Laho in Opwijk, Lingerie Valentijn in Merchtem en Lingerie Marie-Ann in Hoeilaart mee aan de actie.

