N-VA+ Lennik niet te spreken over verkoop van oud gemeentehuis van Gaasbeek

N-VA+ Lennik niet te spreken over verkoop van oud gemeentehuis van Gaasbeek: “Geen langetermijnvisie”

N-VA+Lennik is niet te spreken over de geplande verkoop van het oud gemeentehuis in Gaasbeek. Volgens de partij gaat het gemeentebestuur te lichtzinnig om met gebouwen die een belangrijke maatschappelijke en historische waarde hebben voor de inwoners.

De beslissing om de eigendom te verkopen, is volgens N-VA+Lennik niet ingegeven door een langetermijnvisie, maar door een grote nood om de gemeentekas op te smukken. De oppositiepartij stelt daarom de vraag of het bestuur niet boven haar stand leeft?

“Het is betreurenswaardig dat er geen duidelijk plan bestaat voor wat er met panden zoals het oud gemeentehuis van Gaasbeek moet gebeuren. Zeker als de functies die die gebouwen hadden, gaan naar andere dure huurpanden”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “De verkoop van het oud gemeentehuis van Gaasbeek is geen alleenstaand geval. De gemeente ging al op dezelfde manier te werken bij de verkoop van heel wat onroerend goed. Denk maar aan het pand in de Frans Van der Steenstraat, de tramstatie in Eizeringen, de oude brandweerkazerne in centrum Lennik en nu dus ook het oud gemeentehuis van Gaasbeek, waar tot nu ‘de school van Gaasbeek’ gevestigd is”, zegt Van Vaerenbergh.

De School van Gaasbeek is een cultureel centrum en artiestenresidentie. Het is een platform voor creatievelingen, zoals dansers, acteurs en schrijvers, die er kunnen verblijven en werken.

“De nieuwe meerderheid laat geen nieuwe wind waaien, maar zet de gestarte uitverkoop van gebouwen van de vorige legislatuur verder om éénmalige inkomsten te innen”, zegt de N-VA+Lennik-fractie. “Met N-VA+Lennik pleiten we voor structurele maatregelen in plaats van te mikken op éénmalige inkomsten uit verkoop van onroerend goed”, klinkt het nog.

