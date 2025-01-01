Rugby Pajot klopt Brugge na bloedstollend slot

Pajot begon met veel drang naar voren, maar Brugge kon als eerste scoren met een drop goal. 0-3. De thuisploeg moest de rug rechten en deed dat via een try en daarna de conversie, 7-3. Dat was ook meteen de ruststand.

Na de rust knabbelde Brugge aan de voorsprong. Via een drop goal werd het 7-6. Het signaal voor de thuisploeg om nog een tandje bij te steken. Pajot koos voluit voor de aanval en scoorde uiteindelijk een try. De conversie werd gemist en zo stond het 12-6. Pajot leek op de overwinning af te stevenen, maar Brugge haalde nog eens alles uit kast, onder andere met een try: 12-11. De conversie misten de Bruggelingen. Zo kroop Pajot door het oog van de naald en won de thuisploeg de wedstrijd met 12-11.

Voorzitter Pieter Baeten wil met Pajot, dat vorig seizoen degradeerde, graag op korte termijn terugkeren naar de derde nationale.