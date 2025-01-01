rugby Pajot

Rugby Pajot klopt Brugge na bloedstollend slot

In de 1ste regionale van het rugby keek Pajot Brugge in de ogen. Pajot won na een spannende partij met 12-11 en staat nu vierde.

Pajot begon met veel drang naar voren, maar Brugge kon als eerste scoren met een drop goal. 0-3. De thuisploeg moest de rug rechten en deed dat via een try en daarna de conversie, 7-3. Dat was ook meteen de ruststand.

Na de rust knabbelde Brugge aan de voorsprong. Via een drop goal werd het 7-6. Het signaal voor de thuisploeg om nog een tandje bij te steken. Pajot koos voluit voor de aanval en scoorde uiteindelijk een try. De conversie werd gemist en zo stond het 12-6. Pajot leek op de overwinning af te stevenen, maar Brugge haalde nog eens alles uit kast, onder andere met een try: 12-11. De conversie misten de Bruggelingen. Zo kroop Pajot door het oog van de naald en won de thuisploeg de wedstrijd met 12-11.

Voorzitter Pieter Baeten wil met Pajot, dat vorig seizoen degradeerde, graag op korte termijn terugkeren naar de derde nationale.

Meest bekeken

Klaartje Joostens van zorggroep emeis bij residentie Kesterberg
Wonen

Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

Cultuur

Omnia Cantica en Helicante vieren jubilea samen

zon 2 nov
U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”
Sport

U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”

rugby Pajot
Sport

Rugby Pajot klopt Brugge na bloedstollend slot

Kevin Graf
Samenleving

Kevin Graf, voormalig winnaar Junior Kok kookwedstrijd Ring, door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Lennik legt troosttraject af: "Klein, stil en nabij"

zon 2 nov
Wonen
Vlaamse Rand

Notarissen en immokantoren in Lennik moeten anderstaligen mee overtuigen van het belang van Nederlands: “Alle beetjes helpen”

vrij 31 okt
Kunstwerk op de expo van Zonnelied voor Week van de Verbeelding
Cultuur
Samenleving

Zonnelied, Groenenberg en Kasteel van Gaasbeek slaan opnieuw handen in elkaar voor Week van de Verbeelding

don 30 okt
Gevangen vis op de vijver van domein Groenenberg
Groen

Vijver Domein Groenenberg afgevist: "Exoten richten te veel schade aan"

don 30 okt
Gronckelman Emiel Walravens
Cultuur
Samenleving

Lennik zoekt nieuwe Gronckelman, al hoopt de huidige belleman Emiel zichzelf op te volgen

woe 29 okt