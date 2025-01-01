Lennik legt troosttraject af: "Klein, stil en nabij"

Samen met Reveil legde de gemeente Lennik en enkele geëngageerde inwoners een troosttraject af. In maart en april kwamen lokale verenigingen, organisaties en inwoners samen voor twee inspirerende brainstormsessies, dat resulteerde in een troostcultuur. "Onze missie is warmhartige initaitieven bedenken die troost en verbondenheid in onze gemeente versterken", klinkt het.

De brainstormsessie leidden tot concrete acties. Zo organiseerde de gemeente in oktober een Troostmarathon. Als afsluit moment organiseert de gemeente vanmiddag om 16.00, op de begraafplaats aan de Zavelstraat in Sint-Kwintens-Lennik, een ingetogen moment van muziek en verhalen. Leerlingen van de Academie brengen gitaarmuziek en bezinnende teksten. Er zijn ook een aantal permanente initiatieven. Zo is er op elke begraafplaats een 'Brievenbus naar de hemel', kan je met een trooststoel bij het graf van een geliefde zitten en biedt Troostplek Ferm een moment van verstilling voor wie op wandel is langs de Lange Tramweg.

Om de boodschap 'troost is overal' te verspreiden, vinden Lennikenaars op elf locaties gedichten van de overleden dichter Stijn De Paepe. Via QR-codes kom je terecht bij de teksten die door leerlingen van de klas Radio/Podcast Maken zijn ingesproken. “We willen troost laagdrempelig maken. Niet groots of zwaar, maar juist klein, stil en nabij”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Alle informatie over Lennik als troostgemeente vind je via deze link.