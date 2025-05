Jobbeurs in Ternat brengt nijpend tekort in kinderopvangsector onder de aandacht

De cijfers spreken voor zich: in 2024 waren er voor 19.949 baby’s en peuters tot 2 jaar slechts 6.794 opvangplaatsen beschikbaar in Halle-Vilvoorde. En die vraag blijft groeien. Tegen 2040 wordt een stijging verwacht tot 21.447 jonge kinderen in de regio.

Ook op de arbeidsmarkt is het tekort bijzonder voelbaar. Het afgelopen jaar ontving VDAB 4.940 vacatures in de Vlaamse kinderopvangsector. Maar liefst 859 vacatures situeerden zich in Halle-Vilvoorde. Daarmee is de regio koploper in Vlaanderen, met Antwerpen als tweede met 678 vacatures.

“De kinderopvangsector staat onder grote druk, zeker in onze regio,” klinkt het bij de organiserende partners. “Met deze beurs willen we mensen warm maken voor een betekenisvolle job in de kinderopvang en hen de weg wijzen naar beschikbare opleidingen en jobs.”

Sander Herbosch, regisseur Werk & Sociale Economie bij Haviland: “Onze regio kent grote uitdagingen, onder meer op het vlak van tewerkstelling in de kinderopvang. Daarom gingen we actief op zoek naar partners om een antwoord te bieden op deze maatschappelijk nood. De samenwerking met de Huizen van het Kind fungeert daarbij als een echte hefboom, ze stelt ons in staat om werkgevers en ondernemers in deze sector gericht te ondersteunen. We zijn dan ook optimistisch dat er dankzij dit initiatief opnieuw enkele vacatures ingevuld zullen raken.”

Kinderopvang: werk met impact

Werken in de kinderopvang is veel meer dan een job: het is dagelijks bijdragen aan de ontwikkeling, veiligheid en het welzijn van jonge kinderen. De sector biedt bovendien werkzekerheid, een sterke werk-privébalans en de kans om dicht bij huis aan de slag te gaan.

“Je werkt in een warme omgeving, maakt echt het verschil voor gezinnen en bouwt mee aan de toekomst. Dat geeft elke dag voldoening,” getuigen de medewerkers van de Huizen van het Kind.

Ontmoetingsmoment tussen werkzoekenden en werkgevers

Tijdens de info- en jobbeurs kregen werkzoekenden en geïnteresseerden de kans om rechtstreeks in contact te komen met werkgevers uit de kinderopvangsector. Ze maakten kennis met openstaande vacatures in de regio en kregen informatie over opleidingen, bijscholing en doorgroeimogelijkheden. Professionals uit de sector stonden klaar met tips en advies om een carrière in de kinderopvang uit te bouwen.

Samenwerking met lokale partners

De jobbeurs was het resultaat van een intense samenwerking tussen de lokale besturen Affligem, Asse, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Pajottegem, Roosdaal en Ternat, hun Huizen van het Kind en Haviland Intercommunale.

In totaal namen 18 opleidings- en opvangorganisaties deel, waaronder CVO Kisp en Brussel, VVSG, Mentes, Agentschap Opgroeien, Erasmus Hogeschool, VDAB, Spinibo Asse, Felies, Infano vzw, Pavok vzw, 3Wplus Kinderopvang, Dienst voor Onthaalouders Asse, Ferm Kinderopvang, Kinderdagverblijf Savio, Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek, Happy Ones en Kribbe Kinderpret.

Met dit initiatief hopen de partners niet alleen nieuwe medewerkers aan te trekken, maar ook het maatschappelijke belang van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang opnieuw onder de aandacht te brengen.