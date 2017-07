Bewoners Sint-Janstraat Merchtem vrezen verstedelijking

De bewoners van de Sint-Janstraat in Merchtem vrezen dat hun buurt verder zal verstedelijken door het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan dat onlangs werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. In dat nieuwe RUP wordt er ruimte vrijgemaakt voor de bouw van nieuwe, hoge appartementsblokken. De inwoners van de Sint-Janstraat zien hun Merchtem al veranderen in een tweede Brussel.