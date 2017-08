Bijna € 5 miljoen subsidies voor schoolbouwprojecten in Vlaams-Brabant

De Vlaamse overheid investeert bijna 5 miljoen euro voor schoolbouwprojecten in onze provincie. Zo krijgt de Sint-Cajetanus in Perk ruim 289.000 euro en de Sint-Donatusschool in Merchtem 195.000 euro. Het is de bedoeling dat de scholen het geld gebruiken voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Met deze subsidies wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het verouderd patrimonium van het gesubsidieerd onderwijs vernieuwen en moderniseren.

Heel wat scholen in Vlaanderen hebben af te rekenen met een verouderde infrastructuur. Meer dan de helft van de schoolgebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. Door overmacht moeten er regelmatig zeer dringende werken uitgevoerd worden. Maar scholen hebben hier vaak niet de middelen voor en dus moeten ze noodgedwongen aankloppen bij AGION. Dit ‘Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs’ kent subsidies toe voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Via dit agentschap maakt minister Crevits nu bijna 5 miljoen euro vrij voor renovatieprojecten in 45 Vlaams-Brabantse scholen. Heel vaak gaat het over de renovatie van daken of sanitair.

Een overzicht van de scholen in onze regio die een subsidie krijgen