Elke woensdagavond volgen we in Cocktail studenten met een originele vakantiejob. Davy Van de Voorde uit Grimbergen is 24 en volgde een cursus tot redder. Hij staat deze maand in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.

Bijzondere vakantiejobs: Davy is redder in Hofstade

“Mijn belangrijkste taak is erop toezien dat er geen kindjes verdrinken. Ik zie ook dat er niets gebeurt op het strand, er mag bijvoorbeeld geen alcohol gedronken worden.”

Davy is vorige zondag beginnen werken. Het goede weer lokt bijzonder veel strandgangers en dus is het extra opletten geblazen. Bij gevaarlijke situaties in het water twijfelt Davy geen moment om in te grijpen. “Velen zeggen: het is een rustige job, maar je moet wel geconcentreerd blijven. Het is mentaal zwaar. Fysiek misschien niet, maar mentaal wel.”

Vanavond in Cocktail: het volledige verhaal van redder Davy.