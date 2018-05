“De dieven gingen aan de haal met een aantal reptielen waaronder varanen, slangen en een vogelspin”, vertelt Merchtems burgemeester Eddie De Block. “Er is ook materiaal verdwenen. De politie heeft intussen de vaststellingen gedaan.” Het is overigens niet de eerste keer dat er reptielen worden gestolen in de Merchtemse tuinbouwschool. In 2009 gingen dieven al aan de haal met twee leguanen.