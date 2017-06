Boerenbond wil dat droogte erkend wordt als ramp

In Ukkel werd de voorbije maanden 108,0 millimeter neerslag geregistreerd. Dat is 60% minder dan de normale waarden voor deze periode van het jaar. Al sinds juli 2016 worden trouwens in ons land te lage neerslagwaarden waargenomen. En daar hebben tuin- en landbouwers zwaar onder te lijden. Onder meer landbouwer Johnny Vandewalle uit Merchtem luidde gisteren in het RINGtv-nieuws de alarmbel. Hij vreest voor de oogst van zijn ajuinen, aardappelen en tarwe. “Als het niet snel regent, stevent de landbouw af op een ware catastrofe”, aldus Vandewalle. (Bekijk ook de reportage: ‘Landbouwers vrezen herhaling van droge zomer 1976’).

De Boerenbond vraagt alvast aan de Vlaamse regering de droogte te erkennen als ramp voor de landbouw. Minister van Natuur en Landbouw Schauvliege (CD&V) heeft alvast het KMI gevraagd om deze uitzonderlijke droogte te bevestigen. Voorts vraagt de Boerenbond aan minister Schauvliege om de land- en tuinbouw beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden. De landbouworganisatie denkt daarbij aan een beter waterbeheer. Ook vraagt de Boerenbond een weersverzekering voor risicovolle teelten. (foto Luc Osce Beersel)