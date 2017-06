Landbouwers vrezen herhaling van droge zomer 1976

"Normaal moet het loof van onze ajuin nu dubbel zo hoog staan", zucht landbouwer Johnny Vandewalle uit Merchtem die een 125 hectare in Merchtem en omstreken bewerkt en tevens voorzitter is van de Merchtemse landbouwraad. "Voor de ajuin is het nu in feite 5 na 12. We zijn 21 juni en dat is de langste dag. Vanaf vandaag begint de knol van de ui te dikken. Daarvoor worden de sappen uit het loof gebruikt. Maar omdat het loof maar half zo hoog is door de hitte, zullen we hele kleine ajuinen krijgen. Hetzelfde met de aardappels. Met de 'muizen', de zogenaamde 'vroege' aardappels, is het ook erg gesteld. Het loof, dat de reserve voor de vruchten is, is veel te klein. De aardappel is 'vroegrijp' en dat betekent dat we kleine aardappelen en dus kleine frieten zullen hebben. Ik vrees dat dit ook een weerslag zal hebben op de prijs die allicht zal stijgen. Voor de tarwe is het nu ook al 5 na 12. Die gaat te vroeg rijpen, met veel verlies als gevolg. Ik heb de zomer van 1976 meegemaakt met een record-droogte. Toen ging de helft van de oogst verloren. Ik hoop echt niet dat we nu hetzelfde meemaken", vertelt Vandewalle.

Zelf beregenen is moeilijk

Kunnen landbouwers hun veld dan niet beregenen? "Dat wordt heel moeilijk", pikt landbouwer Marcel Wijnants (78) uit Merchtem in. Hij runt een familieboerderij in de Koeweidestraat. "Het probleem met het beregenen van de gewassen, is dat als je dit doet, je het permanent moet doen zolang het droog blijft. En niet aan alle velden is watervoorziening. De kosten met aanvoer van citernes, het leggen van tijdelijke waterleidingen, enzomeer, lopen dan hoog op", aldus Wijnants.

Schepen van Landbouw Steven Elpers (Open Vld) van Merchtem roept alle landbouwers op om als ze hun veld met water besproeien, om dit toch met regenwater te doen. Elpers: "Momenteel is er nog geen tekort aan drinkwater, maar de voorraden slinken en we moeten voorzichtig omgaan met die reserves. Merchtem telt 106 land- en tuinbouwers en is daardoor een grote land- en tuinbouwgemeente. Die hebben een impact op de watervoorziening. Normaal hoopt iedereen tijdens de zomervakantie op goed weer, maar nu hoop ik met de land- en tuinbouwers mee dat het snel regent. Deze situatie is onhoudbaar", aldus Elpers.