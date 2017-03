Boerenfamilie riskeert derde veroordeling voor dierenverwaarlozing

De afgelopen jaren werden al meermaals honderden dieren en kadavers in beslag genomen op de boerderij van het koppel uit Heikruis omdat de dieren onverzorgd en verwaarloosd werden. In 2012 kreeg het koppel veehouders een beroepsverbod opgelegd, maar in 2014 verschenen ze opnieuw voor de rechter. Ze kregen opnieuw een beroepsverbod en mochten geen landbouwbedrijf meer uitbaten, maar tegen dat vonnis tekenden ze beroep aan. Een arrest in die zaak volgt binnen enkele weken.

Nu staat het koppel al voor de derde keer terecht voor de correctionele rechtbank van Brussel. Ook de ouders van de vrouw staan terecht, want volgens het parket omzeilden de veehouders het opgelegde beroepsverbod door de dieren en de boerderij op naam van de ouders te registeren. De openbaar aanklager eist opnieuw een geldboete, een beroepsverbod en een verbod tot exploitatie van de boerderij.

Daarnaast riskeren de veehouders een bijkomende veroordeling omdat ze enkele dieren zouden hebben behandeld met een verboden product. Een andere veehouder, die het product verkocht, riskeert in die zaak een geldboete van 9.000 euro. Het vonnis in beide zaken valt op 20 april.