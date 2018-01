In Ternat is de E40 terug volledig vrij richting Brussel. Vanmiddag viel er een boom op de weg en dat veroorzaakt een flinke file.

Aanschuiven op de autostrade op 1 januari, het kan dus. Een boom viel deze middag op de E40 richting Brussel in Ternat. Twee rijstroken waren daardoor versperd. Rond half vijf stond er meer dan een uur file. Intussen is de weg weer vrij.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag is de kans niet gering dat er obstakels op de weg terechtkomen. Het KMI waarschuwt die nacht namelijk voor rukwinden tot 100 kilometer per uur in het binnenland en zelfs 110 kilometer per uur aan zee.

Foto: archief RINGtv