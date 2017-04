Brand in landbouwloods met asbestplaten Grimbergen: asbestgevaar geweken

In Beigem (Grimbergen) heeft vanmorgen een hevige brand gewoed in een woning en een landbouwloods in de Beemdenstraat. Omdat er op het dak van de loods asbestplaten liggen werden de inwoners uit Vilvoorde en Grimbergen opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Maar uit metingen van de Civiele Bescherming van Liedekerke in de omgeving blijkt nu dat er geen gevaar meer is voor de omwonenden. Het medisch rampenplan werd dan ook afgeblazen. Drie personen werden naar het ziekenhuis afgevoerd. De woning en de aanpalende loods zijn volledig uitgebrand.