Branddeskundige leverde amateuristisch werk, zegt vader van 3 overleden kinderen in Lennik

In Brussels is het proces ingeleid over de vermoedelijke drievoudige kindermoord in Lennik in 2015. Het proces start op 13 november en zal een week in beslag nemen. De vader van de drie slachtoffertjes stelt zich intussen ernstige vragen bij het verslag van de branddeskundige die het drama onderzocht. Volgens de man is de versie van zijn vriendin die volhoudt dat het om een ongeval ging, geloofwaardiger dan de versie van de deskundige.

Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de woning van het gezin met vier kinderen. De oudste dochter van de moeder zat toen op school. Toen de brandweer ter plaatste kwam, werden de lichaam van de drie jongste kinderen aangetroffen. Het was meteen duidelijk dat het vuur was aangestoken door de 38-jarige moeder. Uit de autopsie bleek dat de kinderen waren gestorven door rookvergiftiging en nog leefden toen hun moeder de brand stichtte.

De brand werd onderzocht door een gerechtsdeskundige, maar die ging volgens de vader van de kinderen amateuristisch te werk. “Ik heb 50 vragen voorbereid voor tijdens de ondervraging”, sprak Helmuth Ulin na de inleidingszitting. “De deskundige is enkel voortgegaan op de neus van de speurhond en heeft niets onderzocht. Als de mama de feiten heeft gepleegd zoals de deskundige beschrijft, dan was ze zelf omgekomen”, aldus Ulin. De vader hoopt om tijdens het proces achter de waarheid te komen. “De mama zegt dat het om een ongeval gaat. Ze heeft verklaard dat ze de boel wilde saboteren nadat ze een brief van de deurwaarder had gekregen. Ze heeft eerst drie liter benzine en een liter white spirit uitgegoten in het bijgebouw. Daarna heeft ze in de woning keukenpapier doordrenkt met olie en een aansteker gezocht. Volgens haar moeten de kinderen intussen het bijgebouw zijn ingelopen zonder dat ze dat had gezien. Ze heeft vervolgens het brandende keukenpapier in dat kot gegooid zonder te weten dat de kinderen er in zaten. Ik heb zelf een reconstructie uitgevoerd en haar versie lijkt te kloppen. Maar uiteindelijk weten enkel zij, mijn kinderen en God met 100 % zekerheid wat er gebeurd is”, aldus Ulin.

Het proces start op maandag 13 november. Op de tweede procesdag zullen de dokter, de psychiater en de branddeskundige getuigen. De vordering van het openbaar ministerie staat gepland op donderdag. (foto Persinfo)