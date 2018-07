Brandweer ingezet om vissen en vogels te redden

Sinds gisteren is een toegangsverbod van kracht tot de Zuunbeek en de wachtbekkens in Sint-Pieters-Leeuw. Er is namelijk een uitbraak van botulisme in de wateren. Botulisme is een ziekte die wordt veroorzaakt door gifstoffen in het water die afkomstig zijn van een bacterie. Vaak breekt botulisme uit als het lang warm en droog weer is. “Na de watervogels beginnen ook de vissen hinder te ondervinden door de hoge temperaturen en de droogte”, vertelt burgemeester Luc Deconinck. “In de Zuunbeek zelf werden al enkele dode vissen gevonden en in het wachtbekken happen de vissen constant naar lucht. De VMM heeft uit voorzorg een beluchter geplaatst om in gebruik te nemen indien nodig blijkt. Ook de brandweer werd ingeschakeld om water in de Zuunbeek en de wachtbekkens te spuiten. Ze pompen water op en spuiten dat opnieuw in de waterloop en het wachtbekken om verse zuurstof in het water te brengen. De vissen in het wachtbekken zijn voorlopig geholpen.”

Contact vermijden

Het gemeentebestuur laat weten dat je contact met watervogels en vissen, dood of levend, in de nabijheid van de Zuunbeek en de wachtbekkens absoluut moet vermijden. Honden hou je dus best zeker aan de leiband. “Wie dode of zieke watervogels of vissen opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden”, geeft Deconinck nog mee. Het toegangsverbod tot de Zuunbeek en de wachtbekkens blijft intussen gelden.