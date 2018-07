Braziliaans-Vlaams koppel voor de WK-clash: is voetbal oorlog?

“Voetbal is oorlog”, sprak wijlen Rinus Michels, Nederlands voetballer en bondscoach, ooit . Misschien wordt het dat ook in een huiskamer in Wambeek (Ternat), zo vanaf 20uur vrijdagavond. Het Braziliaans-Vlaamse koppel Fabrizio en Katrien zal dan ondervinden of hun relatie de grote WK-clash overleeft. RINGtv ging al eens kijken of er huisraad klaar staat om naar mekaars hoofd te keilen, maar dat viel reuze mee...

Fabrizio Da Silva is Braziliaan en woont in Wambeek, deelgemeente van Ternat, samen met Katrien Van Tricht en hun 3 zoontjes. Beide helften van het koppel zijn fervente voetbalkijkers en supporters van hun respectieve nationale elf. De 3 kinderen, zelf jonge spelertjes, zijn òòk voetbalgek. U ziet de bui vast al hangen. De grote clash tussen Brazilië en België op het WK in Rusland vrijdagavond krijgt in deze huiskamer een bijzondere, en potentieel misschien zelfs een tikje explosieve, dimensie. Het koppel tooit zich vanavond al in de geliefkoosde kleuren in een bijzonder leuke reportage in ons nieuws…