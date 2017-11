Brouwerij Palm uit Steenhuffel zet hopplukkers in de bloemen

Bij brouwerij Palm in Steenhuffel zijn gisteren ruim 450 hopplukkers in de bloemen gezet. Het zijn allemaal bierfanaten die eind augustus meehielpen bij de pluk op het hopveld van Palm in Steenhuffel. Minister van de Vlaamse Rand en Toerisme Ben Weyts en chef Viki Geunes mochten de vers geplukte hop aan het brouwsel toevoegen.

Het is stilaan een traditie aan het worden: voor de vijfde keer op rij nodigt brouwerij Palm alle mensen uit die een handje toestaken tijdens de pluk op het hopveld van Palm. Dat hopveld werd aangelegd in 2011 en sinds 2012 werd er voor het eerst ook hop geoogst. Met de hop wordt al op de dag van de pluk bier gebrouwen. Het plukken van de hop is bljkbaar een heel leuke en leerrijke gebeurtenis, want jaar na jaar willen meer mensen er bij zijn. Bij de jongste pluk waren er maar liefst 800 plukkers. En die komen uit heel België, tot zelfs uit Nederland en de Verenigde Staten.

Een paar weken na de pluk zet brouwerij Palm de plukkers in de bloemen en dat was gisterenavond weer het geval. Deze keer hadden minister van Toerisme en de Vlaamse Rand, Ben Weyts, en chef Viki Geunes ('t Zilte, Antwerpen) de eer om de verse hop aan het brouwsel toe te voegen. Het bier dat aldus verkregen wordt (Palm Hop Select) ondergaat een hopping in 3 fasen. Traditioneel voegen de brouwers een eerst maal hop toe in de kookketel van de brouwzaal. In een tweede fase komt de Hallertau Mittelfrüh in beeld, een variëteit met zeer fijn hoppig en lichtgroen aroma. Deze hop wordt op het einde van het kookproces toegevoegd. Op het einde van de hoofdgisting ondergaat het bier nog een laatste hopgave ('dry hopping').