Brussel zet Zaventem het mes op de keel

De werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport wijzen in een gemeenschappelijk perscommuniqué op de dubbelzinninge Brusselse houding. "Men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar ondertussen voert men wel het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid in. De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg”, zegt Geert Keirens, coördinator van het collectief ‘Keep Our Airportjobs’. “De langdradige procedure voor het uitschrijven van de boetes is eigenlijk het zogenaamde uitstel dat men geeft. Voor de rest verandert er niets aan de houding van het Brussels Gewest. Ze duwen de verstrenging van de normen gewoon door. Dit is onderhandelen met het mes op de keel”, aldus Keirens.

Afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen

Brussel stelt wel dat de boetes pas over anderhalf jaar zullen geïnd worden maar intussen belanden de PV’s wel op de hoofdkwartieren van die maatschappijen. Zaventem zou dus wel eens sneller kunnen leeglopen dan verwacht, , vreest het collectief. “In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. De kans is dus groot dat luchtvaartmaatschappijen vrij snel zullen beslissen om België te mijden. Het aantal boetes zal bovendien meer dan vervijfvoudigen, wat het afschrikkingseffect nog groter maakt. Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars”, besluit Keirens. (foto Brussels Airport)