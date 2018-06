Brussels Airport behaalt certificaat voor CO2-neutrale luchthaven

“We zijn goed op weg dat te halen”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “Vorig jaar is al een reductie van 34% tegenover 2010 gerealiseerd. Onze luchthaven vermindert elk jaar haar CO2-afdruk.” Sedert Brussels Airport in 2009 in het ACA-programma stapte, investeerde het consequent in duurzaamheidsoplossingen als het opwekken van zonne-energie met zonnepanelen, LED-technologie en wagens met lage emissies. Er wordt enkel nog groene energie aangekocht en fossiele brandstoffen worden zo efficiënt mogelijk benut.

Naast het maximaal beperken van het energieverbuik en verminderen van de CO2-uitstoot compenseert Brussels Airport zijn restuitstoot met steun aan het klimaatproject Saving Trees in Oeganda: dat probeert de ontbossing van het regenwoud in het Afrikaanse land tegen te gaan door de aankoop van energiezuinige ovens, die 50% minder hout verbruiken, voor de plaatselijke bevolking.