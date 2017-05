Brussels Airport klimt uit het dal

De omzet van Brussels Airport zakte vorig jaar met 6,6 % in vergelijking met het recordjaar 2015. Ook het aantal passagiers ging naar beneden. In 2016 waren er dat 21,8 miljoen, dat zijn er 7 % minder dan een jaar voordien.

Maar sinds het einde van 2016 is er een kentering merkbaar en die trend zet zich door tijdens de eerste maanden van dit jaar. "Een volledige herstel is er nog niet. Maar mensen hebben weer vertrouwen gekregen, wat zich vertaalt in een zeer positieve groei, zowel wat betreft het aantal passagiers als het aantal vrachtvluchten", aldus Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Het positieve nieuws wordt overschaduwd door de gevolgen van de strenge Brusselse geluidsnormen. Als gevolg van die strenge normen hebben al 2 cargomaatschappijen de luchthaven van Zaventem de rug toegekeerd. Om de economische schade voor de hele luchthavenregio te beperken, roept Arnaud Feist alle partijen op om dringend rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen.