Brusselse regering plant belangenconflict tegen hervorming civiele bescherming

Het verdwijnen van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke is volgens de Brusselse regering zeer nefast voor het gewest. Want het korps van Brasschaat zou in het geval van een ramp er 2 uur over doen om met gespecialiseerd materiaal in Brussel te geraken. Brussel had daarom een maand geleden aangedrongen op een verzoeningsvergadering met federaal minister Jan Jambon (N-VA). Maar de federale regering gaf vorig vrijdag tot groen licht voor 2 koninklijke besluiten ter zake. Daardoor zullen 4 van de 6 kazernes de deuren sluiten. Enkel de kazernes van Crisnée en Brasschaat blijven over. Brussel gaat nu een belangenconflict indienen. Dat heeft de Brusselse staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi) voor Brandbestrijding en Medische Hulp dinsdag aan Belga bevestigd.