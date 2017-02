Brusselsesteenweg (N202) vanaf 1 maart tijdelijk afgesloten in Grimbergen

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in Grimbergen de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211). De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. Op dit moment werkt Wegen en Verkeer in de Brusselsesteenweg (N202) op diverse locaties. Vanaf 1 maart wordt het gedeelte tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan gedurende twee weken afgesloten voor alle verkeer. Het kruispunt met De Merodestraat blijft wel open. Een omleiding wordt aangeduid via De Merodestraat en de Spaanse Lindebaan.



Tijdens deze periode zal er een asverschuiving gebeuren van de rijweg. Hierbij wordt de weg voor een klein stuk verplaatst ten opzichte van de huidige positie. Daarna worden de toplaag en de nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Volgens de huidige planning wordt dit deel van de Brusselsesteenweg na deze ingreep (half maart) opengesteld in beide richtingen voor alle verkeer.

Omleiding via Spaanse Lindebaan

Het verkeer tussen Grimbergen en Brussel kan in beide richtingen een omleiding volgen via de Spaanse Lindebaan en de Wolvertemsesteenweg (N211). Fietsers kunnen in beide richtingen een omleiding volgen via de Spaanse Lindebaan, Merodestraat, Brusselsesteenweg, Lagesteenweg en Beiaardlaan. Het doorgaand verkeer wordt aangeraden om gebruik te maken van de A12 en de ring rond Brussel (R0).