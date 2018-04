Buurt start nieuwe beroepsprocedure tegen sociale woonwijk Grimbergen

In Grimbergen starten buurtbewoners een nieuwe beroepsprocedure tegen de plannen van de gemeente Grimbergen en sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor de bouw van 29 sociale woningen en 17 koopwoningen tussen de Speigelhofvoetweg en de 's Gravenmolenstraat.

Volgens de gemeente wil Grimbergen met de bouw tegemoetkomen aan het door de Vlaamse overheid opgelegde sociaal objectief. Tegen de plannen was in het verleden al verzet gerezen door buurtbewoners maar het schepencollege keurde de vergunningsaanvraag voor het project in 2015 toch goed.

In beroep vernietigde de bestendige deputatie daarop de beslissing omdat er te weinig rekening zou zijn gehouden met de privacy van de buurt en de regels in verband met de verplaatsing van een voetweg niet zouden zijn nageleefd.

Een tweede, aangepaste vergunning werd wel goedgekeurd, maar ook nu gaat de buurt in beroep. De gemeente betreurt de beslissing, hun advocaat zegt dat de bewoners enkel willen dat de privacy, veiligheid en een goede mobiliteit in de buurt verzekerd zijn.