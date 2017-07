Cannabisplantage ontdekt in Essene

In Essene (Affligem) hebben de politie en Civiele Bescherming dinsdag in een villa op de Ternatsestraat een cannabisplantage met 180 planten ontmanteld.

De drugs werden in een caravan en een houten bergruimte aan de achterzijde van de villa gekweekt. De 54-jarige bewoner is opgepakt. Hij woont er volgens de buren samen met zijn vriendin, haar zoon en nog een jongeman maar die werden niet in verdenking gesteld. Het parket heeft de man voor de onderzoeksrechter gebracht, die moet nu oordelen over zijn verdere aanhouding.