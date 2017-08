Cannabisplantage ontdekt in huurwoning in Oetingen

In Oetingen (Gooik) is in een woning op de hoek van de Bergestraat met de Vollezelestraat een kleine cannabisplantage ontdekt. Een man en een vrouw zijn opgepakt maar intussen weer vrijgelaten.

De inval van de politie dateert al van 4 augustus, maar raakte nu pas bekend. Jurgen Sterckx, die eigenaar is van het huurhuis, was zelf getuige van de inval. "Plotseling kwamen hier twee politievoertuigen en een anonieme wagen aangereden. De inzittenden stapten direct mijn huis binnen. Toen ik één van de politieagenten aansprak, wist die mij te vertellen dat er een cannabisplantage was ontdekt”, aldus de verhuurder. Een koppel had begin maart zijn intrek in het huis genomen. "Ik heb nooit iets verdachts opgemerkt. Alles gebeurde dus blijkbaar zeer behoedzaam”, besluit Jurgen Sterckx. In de woning is er wel geen schade vastgesteld.

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het koppel werd opgepakt. Voorts werden zo'n 30 planten in beslag genomen. "De verdachten, een 25-jarige vrouw uit Gooik en een 29-jarige man uit Lessines, werden verhoord en mochten voorlopig beschikken", aldus woordvoerder Gilles Blondeau.