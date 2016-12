CC De Factorij Zaventem nadert opening

CC De Factorij in Zaventem, nadert z’n opening. Eind april gaat het gloednieuwe cultuurcentrum open. De Factorij zal over een grote theaterzaal beschikken met 700 zitplaatsen.

“De Factorij zelf is nog niet helemaal af, maar ons logo wel”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Het is een modulair logo in beweging, net zoals de veranderlijke maatschappij. We zijn ook gegaan voor een speels karakter en een origineel kleurenpalet dat diversiteit en samenhorigheid ademt.” Op 21 april opent De Factorij de deuren. Het cultuurcentrum zal speciale aandacht hebben voor kinderen en families.