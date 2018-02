Compensatie voor omwonenden luchthaven bij mogelijke uitbreiding

Feist deed de uitspraak naar aanleiding van de afloop van het discussieforum 2040 over de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Tegen dat forum was trouwens flink wat protest. Volgens een aantal actiegroepen was het een lege doos. Ze konden ook niet leven met het feit dat de deelnemers zwijgplicht kregen. De speech van CEO van Brussels Airport Arnaud Feist naar aanleiding van de afloop van het forum werd wel publiek gemaakt. Feist beloofde daarin compensaties voor wie bij een uitbreiding waardeverlies van z’n woning leidt. “Als een uitbreiding van de luchthaven noodzakelijk is en als ze de waarde van een bepaald eigendom negatief zou beïnvloeden, dan wil BAC een compensatiesysteem creëren op basis van objectieve criteria (verschillende impactzones, uitzicht en/of lawaai,…) zodat buren in gelijkaardige situaties op dezelfde manier kunnen worden behandeld”, zei Feist. Brussels Airport belooft ook om alle mogelijke scenario’s te blijven onderzoeken.