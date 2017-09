Cultuurliefhebbers krijgen Teirlinckhuis Beersel voor 35 jaar in erfpacht

De gemeenteraad van Beersel heeft groen licht gegeven voor de verkoop van het Herman Teirlinckhuis aan de Uwenberg. Cultuurliefhebber en nieuwe eigenaar Gino Coorevits geeft op zijn beurt het domein voor 35 jaar in erfpacht aan de kersverse vzw ‘Het huis van herman Teirlinck’.

Drijvende krachten achter de vzw zijn cultuurmanagers Sigrid Bousset en Hugo De Greef. Andere leden van de vzw zijn Eddy Deknopper (vertegenwoordiger van de gemeente Beersel), Johnny Maeschalck (advocaat), Saïda Sakali (Koning Boudewijnstichting), David Van Reybrouck (auteur), Herman Van Rompuy (politicus) en Lieve Verplancke (zakenvrouw).



Herman Teirlinck was een van de meest veelzijdige culturele figuren uit de vorige eeuw. 50 jaar na zijn overlijden wordt zijn huis dus opnieuw een ontmoetingsplek voor schrijvers, artiesten, lezers, wandelaars en cultuurliefhebbers. Er zal ook een activiteitenprogramma uitgewerkt worden.

Reeds dit najaar zal de vzw ‘Het huis van Herman Teirlinck’ een reeks activiteiten optarten onder de noemer ‘Herman Teirlinck – 50 jaar later’. Niet alleen in Beersel, maar ook in Brussel en Antwerpen waar Teirlinck ook actief was.

In 1999 blikte RINGtv in de reeks 'De Bijlage' uitgebreid terug op het leven en werk van deze schrijver.