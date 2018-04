Dag voor schoolverlaters in PIVO Asse

Over goed twee maanden eindigt het schooljaar en dan komen er weer heel wat schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Via een ludieke quiz en improtheater leerden de jongeren wat de VDAB voor hen kan doen, wat de eerste stappen zijn als schoolverlater en hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen maximaliseren. Op een veilig afgebakend terrein kunnen de leerlingen zelfs al eens rijden met een truck of een bus. Het succes van deze dag is niet onbelangrijk, want de doelgroep van schoolverlaters die meteen begint te werken is niet zo makkelijk te bereiken. De ludieke en entertainende aanpak werkt, want de jongeren doen geboeid mee en de informatie blijft duidelijk hangen.”Ik vind het een leerrijke dag”, zegt een van hen. “Ze geven ons veel informatie over de verschillende soorten jobs en wat we allemaal in het oog moeten houden als we afgestudeerd zijn. We gaan nu nog een beurs bezoeken waar verschillende bedrijven vacatures voorstellen.”

Een verslag van de schoolverlatersdag in het PIVO zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.