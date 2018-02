Niet dat het u zal verbazen, maar Damien Thiéry probeert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober opnieuw aan het roer te komen van faciliteitengemeente Linkebeek. De 54-jarige Thiéry zal de Franstalige eenheidslijst LB trekken en is zodoende opnieuw kandidaat-burgemeester.

Al van in 2006 probeert Damien Thiéry burgemeester te worden in Linkebeek, maar hij raakte nooit benoemd omdat hij meermaals flagrant de taalwetgeving overtrad. Tijdens deze legislatuur ging hij al tot drie keer toe vergeefs in beroep bij de Raad van State tegen z'n niet-benoeming. Sinds juli vorig jaar is z'n partijgenote Valerie Geeurickx (LB LinkeBeek) burgemeester in de gemeente.