Dan toch nieuwe geluidsschermen langs de Ring in Lot

De geluidsschermen langs de Brusselse Ring in de Beerselse deelgemeente Lot worden vermoedelijk eind 2019 vervangen. Er komen ook schermen op plaatsen waar er nu nog geen staan. Daarmee komt er eindelijk een doorbraak in het dossier, dat lange tijd muurvast zat. Het gemeentebestuur van Beersel wilde zijn deel van de kosten immers niet betalen, maar doet dat nu toch.

De geluidsschermen langs de Brusselse Ring in Lot zijn na 30 jaar gebruik al lang niet meer de oude. Sommige panelen zijn afgebroken, anderen bieden geen afdoende geluidswering meer. Het Beerselse gemeentebestuur ijverde 6 jaar geleden al voor nieuwe geluidschermen. Na lang onderhandelen komen die er nu.

Het schoentje wrong, zoals zo vaak, in het financiële plaatje. De gemeente Beersel weigerde steeds om 10 procent van de kosten voor haar rekening te nemen, maar haalde toch bakzeil. Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) zegt niettemin wat ongelukkig te zijn met de gang van zaken: “We moeten nu 485.000 euro ophoesten vanuit de gemeentebelastingen. Wij vinden dat we slachtoffer zijn van de hinder en niet de veroorzaker. Dat is het Vlaams Gewest. Maar goed, het was prioritair dat de geluidsschermen er zouden komen.”

Bruno Lerminiaux van oppositiepartij N-VA beet zich al enkele jaren geleden vast in het dossier. Dat bevoegd Minister voor Mobiliteit Ben Weyts inwoner is van Beersel, heeft volgens de lokale N-VA de zaak een duwtje in de rug gegeven. Voor de goede orde: de vernieuwing past binnen een ruimer plan voor heel Vlaams-Brabant. Lerminiaux: “Er komen ook nieuwe geluidsschermen in andere gemeenten die langs de Ring liggen. Met een prioriteit voor Beersel heeft dat op zich niets te maken. Maar het is wel allemaal wat vlotter kunnen gaan omdat de minister ook van Beersel is.”

Naast de vernieuwing van de bestaande geluidsschermen komt er ook 225 meter bij. Eind 2019, begin 2020 zouden de werken starten.