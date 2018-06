De Lammekes gaat deze zomer niet open

In Grimbergen blijft het openluchtzwembad de Lammekes aan de Veldkantstraat de hele zomer gesloten. Dat komt omdat de gemeente Grimbergen onvoldoende redders vindt om de veiligheid te garanderen.

Jaar na jaar heeft de Grimbergen het moeilijk om voldoende redders te vinden en dit jaar bleek dat zelfs onmogelijk. Redder is een knelpuntberoep geworden, ook andere uitbaters van zwembaden vinden blijkbaar steeds moeilijker gekwalificeerd personeel.

Ook voor het overdekte zwembad Pierebad in Strombeek-Bever heeft Grimbergen het niet gemakkelijk om redders te vinden. Al een paar keer moest het zwembad onvoorzien sluiten omdat er te weinig redders te vinden waren.

Maar Grimbergenaren die deze zomer een duik willen nemen, kunnen wel terecht in het Pierebad. Dat zwembad zal in juli en augustus trouwens een uur langer open zijn dan normaal. Dat betekent dat het Pierebad al om 12 u (in plaats van om 13 u) de deuren zal openen.