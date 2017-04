Derde keer levenslang voor moordenaar uit Linkebeek

Johan Devriendt is voor de derde keer veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vriendin in Linkebeek in 2003. De ex-agent verscheen tot drie keer toe voor assisen, maar dat verandert dus niets aan z’n straf.

Devriendt werd in 2006 schuldig bevonden voor de moord op zijn toenmalige vriendin Christel Van Bourgogne, in 2003 in Linkebeek. De ex-agent schoot de vrouw dood met zijn dienstwapen. Hij kreeg levenslang maar dat arrest werd vernietigd door het Hof Van Cassatie. In juni 2016 werd het proces overgedaan en werd hij een tweede maal veroordeeld. Het kwam tot een derde assisenproces over dezelfde zaak in 2017. Ook in dat proces is Devriendt nu veroordeeld tot levenslang.