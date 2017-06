Dialoogplatform luchthaven houdt eerste informatiesessie op Zaventem

De Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport moet de luchthaven en ons land voorbereiden op de toekomst. Zo verwacht de luchthaven nog een enorme groei van het aantal passagiers. Brussels Airport wil daar op inspelen en zo jobs en welvaart in ons land creëren. Maar die economische ontwikkeling vraagt een aanpassing van de baaninfrastructuur op Zaventem. Voorts wil Brussels Airport werk maken van 2 nieuwe pieren om het comfort te verhogen en een nieuw bedrijvencomplex. Maar die uitbreiding wil de luchthavenuitbater realiseren in samenspraak met alle betrokkenen. Daarom werd het Forum 2040 in het leven geroepen waarin 80 vertegenwoordigers van de omwonenden, actiegroepen, bedrijven, experten en vertegenwoordigers van de lokale besturen samenkomen om in een open en gestructureerde dialoog meningen en ideeën uit te wisselen.

Donderdagavond vond de openingsvergadering van Forum 2040 plaats. Alle weerhouden kandidaten voor het Forum 2040 waren hiervoor uitgenodigd. De aanwezigen kregen een korte voorstelling van de Strategische Visie 2040 en een toelichting over het verdere verloop van Forum 2040. Ook kreeg iedereen de gelegenheid vragen te stellen.

Uit de meer dan 230 kandidaten voor Forum 2040 zal eind augustus een onafhankelijke jury een 80-tal deelnemers kiezen voor Forum 2040. Bij deze keuze waakt de jury erover dat er een evenwichtige vertegenwoordiging is tussen de kandidaten. In het najaar volgen de eerste inhoudelijke dialoogsessies onder meer rond mobiliteit, ontwikkeling aan de landzijde en ontwikkeling aan de luchtzijde.

Burgerforum noemt Forum 2040 een voorbeeld van 'nep inspraak'

De bewonersgroepen uit de luchthavengemeenten (Decibel 25L uit Kortenberg, Zone-S uit Steenokkerzeel en Sterrebeek2000 uit Zaventem en enkele plaatselijke Natuurpuntafdelingen voerden actie aan het Sheratonhotel waar het Forum 2040 een eerste keer samenkwam. Zij hebben zich gegroepeerd in het zogenaamde ‘Burgerforum Vlaanderen’ en noemen het dialoogplatform van Brussels Airport een voorbeeld van ‘nep inspraak’. Ze vinden dat het initiatief niet transparant is en hebben hun twijfels bij de manier waarop de 80 kandidaten zullen geselecteerd worden. Ook vinden ze het vreemd dat alle deelnemers een vertrouwelijkheidsclausule moeten ondertekenen. “Waarom mag hetgeen binnen het Forum 2040 met enkele tientallen mensen besproken wordt, niet naar buiten komen? Is dit de manier van Brussels Airport om in dialoog te gaan met alle betrokkenen?’, aldus het Burgerforum in een pamflet dat werd uitgedeeld aan de deelnemers van Forum 2040. (foto (c) Brussels Airport)