Diamantroof op Zaventem: rechter spreekt alle verdachten vrij

De correctionele rechtbank in Brussel heeft alle 18 verdachten vrijgesproken voor de diamantroof op de luchthaven in Zaventem in 2013. Bij de spectaculaire roof werd niet minder dan 37 miljoen euro buitgemaakt. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om de beklaagden te veroordelen. Voor hoofdverdachte Marc Bertoldi is er nog geen uitspraak: zijn aandeel wordt pas later behandeld.