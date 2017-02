Digitale inschrijvingen gestart in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

In Halle, Beersel, Sint-Pieter-Leeuw kunnen ouders nog tot 3 maart hun kinderen digitaal inschrijven voor een van de basisscholen. Deze aanpak moet voorkomen dat ouders nog dagenlang moeten kamperen voor de poort van hun favoriete school.

Het inschrijvingssysteem wordt al enkele jaren toegepast in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Sinds vorig schooljaar zijn ook de Halse basisscholen op de digitale kar van de buurgemeenten gesprongen. Op die manier wordt ook voorkomen dat ouders hun kind naar de andere kant van de stad moeten brengen terwijl er dichterbij nog plaatsen beschikbaar in een school net over de gemeentegrens.

Inschrijven kan nog tot 3 maart via de website www.basisschool-aanmelden.be. Eind maart krijgen de ouder een email met de naam van de toegewezen school. Tussen 28 maart en 5 mei kunnen ze hun kind ook definitief inschrijven.