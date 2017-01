Dilbeek, Halle en Vilvoorde bespreken extra veiligheidsmaatregelen rond carnaval

Dilbeek, Halle en Vilvoorde bespreken eerstdaags met de politiediensten en de organisatoren welke bijkomende veiligheidsmaatregelen ze zullen nemen n.a.v. de carnavalsfeesten die er binnenkort aankomen. Dat laten ons de verschillende burgemeesters weten. Het OCAD, dat het terreurdreigingsniveau in ons land analyseert, benadrukt wel dat er geen sprake is van een concrete terreurdreiging tegen carnavalsfeesten maar raadt de carnavalsgemeenten om extra waakzaam te zijn.

Net als de kerstmarkten zijn ook carnavalsstoeten een zogenaamd soft-target of een potentieel doelwit voor terroristen. Denk maar aan de aanslag in december met een vrachtwagen op een van de kerstmarkten in Berlijn. Het OCAD heeft in het raam hiervan de verschillende politiezones gecontacteerd met de raad extra waakzaam te zijn.

In Vilvoorde maken ze woensdag een veiligheidsanalyse. “Op basis daarvan zullen eventueel extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. De situatie zal ook permanent geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a).

In Dilbeek worden dezelfde veiligheidsmaatregelen gehanteerd die ook bij andere grote evenementen van kracht zijn. “We gaan dus met de organisatoren samenzitten en bespreken vervolgens hoe we het parcours kunnen beveiligen en welke bijkomende veiligheidsmaatregelen we kunnen nemen”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA)

In Halle vindt carnaval pas eind maart plaats. “De voorbereidende vergaderingen moeten nog plaats vinden maar uiteraard zal de problematiek bovenaan de agenda staan”, reageert burgemeester Dirk Pieters (CD&V).