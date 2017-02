Dilbeek scant alle daken met warmtecamera

Vannacht zal er een speciaal vliegtuig boven Dilbeek cirkelen. De gemeente wil het warmteverlies van de Dilbeekse daken in kaart brengen. Daarom laat ze een thermografische luchtscan maken van elk dak op haar grondgebied.

Voor de thermografische luchtscan van Dilbeek zal er vannacht een vliegtuigmeerdere malen in een vooraf nauwkeurig uitgestippeld patroon het grondgebied overvliegen. Op die manier is het mogeljk om van elk dak een foto te nemen. Die foto's kunnen later dienen om de inwoners op maat advies te geven inzake dakisolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Voor een 100-tal vrijwilligers betekent de scan dat ze op hun al dan niet bestofte zolder temperatuursmetingen moeten doen. Deze metingen zorgen ervoor dat Dilbeek haar kaart nog accurater kan ijken en inkleuren.