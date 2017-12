Directeur Spectrumschool Kampenhout is inbraken beu: oproep via Facebook

Stef Bogaerts, directeur van de Spectrumschool in Kampenhout, is de vele inrbaken in zijn school beu. De man lanceert via Facebook een oproep naar getuigen.

De Spectrumschool in Kampenhout is blijkbaar regelmatig het doelwit van inbrekers. Vorige week was het weer prijs. Er werd ondermeer een deur stukgetrapt, de schade wordt op zo'n 2000 euro geraamd. En vorig jaar werd in de school brand gesticht en werden computers op de grond gegooid door vandalen.

"Naast een heleboel rommel en afval berokkenen de inbrekers ook steeds schade aan de infrastructuur van de school. Het kostenplaatje loopt dan ook snel op", zegt directeur Stef Bogaerts. HIj is er van overtuigd dat de inwoners van Kampenhout of toevallige passanten van de Tiendeschuurstraat kunnen helpen door een oogje in het zeil te houden. En dus roept Boagerts via Facebook iedereen op om de politie te conctacteren of via Facebook een seintje te geven bij verdachte handelingen.

Volgens Bogaerts is het probleem niet alleen beperkt tot zijn school maar worden vele scholen in ons land met inbraken en vandalisme geconfronteerd. "Het wordt hoog tijd dat de rekening gepresenteerd wordt, zodat ze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun daden."