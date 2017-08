Dominicanessenklooster Herne erkend als gemeenschapscentrum

De Vlaamse regering heeft het Dominicanessenklooster in Herne en de polyvalente feestzaal in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle erkend als gemeenschapscentrum. De gemeente kan daardoor rekenen op een extra subsidie van 32.511 euro.

In juni brachten twee ambtenaren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid een bezoek aan de gemeente Herne voor een evaluatie van het lokale cultuurbeleid. De eindconclusie was positief. Herne voldoet dus aan de wettelijke bepalingen waardoor het Dominacanessenklooster en de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle erkend worden als gemeenschapscentrum. En dat levert de gemeente een extra subsidie op van ruim 32.500 euro. Deze extra middelen laten de gemeente toe om de werking en de infrastructuur te optimaliseren. Zo zal de gemeente een beheersorgaan oprichten om dit gemeenschapscentrum verder uit te bouwen.