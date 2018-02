Don Bosco Halle slaat handen in elkaar met Belgische Luchtmacht

Op 5 december vorig jaar landde de SInt met een helikopter van de luchtmacht in Don Bosco Halle. Dat gebeurde niet toevallig, het was om de samenwerking van Don Bosco met de Belgische Luchtmacht in de kijker te zetten. Leerlingen met een technische of beroepsachtergrond zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Ook bij Defensie kunnen ze terecht. In de school loopt sinds kort ook de tentoonstelling '70 Jaar Belgische luchtvaart.'

Vandaag ging voor de leerlingen van 6TSO en 6+7BSO 'We fly to your dream' door. Tijdens die dag kwamen de leerlingen in contact met8 verschillende knelpuntberoepen binnen de Luchtmacht. Militairen kwamen op de school uitleg geven over de job van bijvoorbeeld luchtverkeersleider, technicus en piloot. Verder kregen de leerlingen ook meer info over de B-Hunter, een onbemand vliegtuig, de Panther (brandweer) en de Sea King. Het werd in ieder geval een ongelooflijk boeiende dag.

De tentoonstelling '70 jaar Belgische Luchtvaart' is vanavond nog tot 23 u te bezoeken evenals op zondag 25 februari tussen 13 en 18 u.