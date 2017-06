Drachtige Jarca is nieuwe bewoner van provinciedomein Huizingen

“Jarca is een echt Brabants Trekpaard”, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Deze prachtige vosse merrie is drachtig en werd gedekt door een zoon van oud-Belgisch kampioen Igor van Gaasbeek uit het Baljuwhuis in Galmaarden. We zullen in april volgend jaar ons seizoen dus kunnen starten met een babyborrel”, glimlacht Zelderloo.

Met de aankoop van dit nieuwe paard kiest het Provinciedomein Huizingen resoluut voor een verankering van de trekpaardenwerking in haar publieksaanbod. Jarca is, na Jerôme en Christa, het derde Brabants Trekpaard. (Bekijk ook de reportage: 'Provincie promoot Brabants trekpaard in Huizingen')