Drugsbaron opgepakt in Halle-Vilvoorde

Tijdens de zomer van 2016 kon de Franse gendarmerie nationale van Nancy een belangrijke hoeveelheid cannabis in beslag nemen. Er werden toen ook een aantal mensen gearresteerd. Wat later werden in het internationale onderzoek ook de federale gerechtelijke politie van Brussel en die van Halle-Vilvoorde ingeschakeld. Op woensdag 11 januari werd het kopstuk van een drugsbende opgepakt tijdens een huiszoeking in Halle-Vilvoorde. In welke gemeente het precies was, wil de federale politie niet communiceren. De man werd als extreem gevaarlijk beschouwd en daarom werden bijzondere opsporingstechnieken gebruikt. In de woning werd ook een kilogram cocaïne gevonden.