De lokale politiezones van de Zennevallei en Dilbeek hebben samen met het parket een drugtrafiek ontmanteld. Bij een huiszoeking in Halle werden drie verdachten opgepakt.

Drugtrafiek ontmanteld in Zennevallei

De lokale politie van de Zennevallei heeft met de hulp van de collega’s van Dilbeek en het parket een drughandel blootgelegd. “Er waren al een tijdje klachten van overlast en verdachte gedragingen. Nadat er bij een gerechtelijke actie een voertuig werd gevonden met daarin 26 gram speed, ging de bal aan het rollen”, vertelt Christian Steens van de lokale politie Zennevallei. “Daarop volgden twee huiszoekingen waarbij telkens drugs werden gevonden. Bij één daarvan in de buurt van Sint-Rochus in Halle, vond de politie een grote hoeveelheid drugs, waaronder speed, cannabis en XTC, en ook een behoorlijke som cash geld. In totaal werden drie verdachten opgepakt.”