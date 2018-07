Eén maand lang geen pluimvee verhandelen of tentoonstellen

Wie kippen, eenden, ganzen, kalkoenen of kwartels houdt en één dezer dagen dacht deel te nemen aan één of andere pluimveeprijskamp kan dat plan laten varen. Want het Federaal Voedselagentschap verbiedt tijdelijk het verplaatsen van gevogelte. De maatregel is sinds gisteren van kracht omdat de ziekte van Newcastle is uitgebroken in ons land. De virusziekte, genoemd naar de stad in Engeland waar ze voor het eerst opdook, is zeer besmettelijk voor vrijwel alle vogels. Voor de mens bestaat er geen risico.

Als je ganzen of kippen last krijgt van ademhalingsproblemen, verminderde eetlust, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, sufheid of plots minder eieren legt dan zijn ze wellicht besmet met de ziekte van Newcastle. Bruno Van Gompel is leerkracht dierenzorg aan Horteco in Vilvoorde: "Je kan eigenlijk niets tegen de ziekte doen, enkel preventief vaccineren helpt. De ziekte wordt doorgegeven via mestpartikels, excreten,traanvocht of bloed."

Om te vermijden dat het virus wild om zich heen grijpt verbiedt het Federaal Voedselagentschap het verplaatsen van pluimvee. M.a.w. je Mechelse koekoek en kalkoen mogen niet loslopen in je tuin of op je erf, ze moeten in de ren blijven. Het reisverbod geldt niet voor wedstrijdduiven. En wie siervogels houdt, zoals kanaries of parkieten, moet zich ook niet te veel zorgen maken over het virus.

De verbodsbepalingen van het Voedselagentschap gelden tot nader order tot en met 31 juli. Maar volgens het FAVV moeten we in die tijd niet nalaten een omeletje, kippenfilet of kwartelboutje te eten.