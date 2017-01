Ecoduct over Ring rond Brussel in Zellik

De Brusselse Ring snijdt sinds zijn aanleg in de jaren 60’ en 70’ verschillende natuurgebieden doormidden. De Vlaamse overheid grijpt de herinrichting van de Ring nu aan om daar iets aan te doen. Zo wordt er momenteel een ecoduct gebouwd in Hoeilaart. Dat zal tegen de zomer klaar zijn. Later zal er ook een ecoduct gebouwd worden boven de Ring in Zellik. Dat zal zo’n 80 meter breed worden zodat niet alleen dieren, maar ook fietsers en voetgangers er gebruik van kunnen maken. Dankzij het ecoduct zal je dus in het groen vanuit Asse naar Brussel kunnen fietsen. Maar vooral voor de dieren is deze ingreep belangrijk. Zo is er in het Laarbeekbos een belangrijke populatie vleermuizen. Maar ook marters, eekhoorns en andere diersoorten zullen van de oversteek gebruik maken. Hoe lang de dieren nog op hun ecoduct moeten wachten, is moeilijk te voorspellen. Het is maar één van de vele fases van de herinrichting van de Ring.