Eerbetoon aan Eizerse perzikteelt

Zowat iedereen weet wel dat in de Druivenstreek de befaamde tafeldruiven worden gekweekt. Maar wist je ook dat in het gehucht Eizer in Overijse er een traditie bestaat van telen van perziken onder glas? “Pionier Felix Charlier begon in 1895 met het telen van perziken onder glas”, vertelt Jean-Louis Tastenoye van de dorpsraad van Eize. “‘Feike Wit’ inspireerde heel wat andere Eizernaren en al snel kleurden de serres helemaal oranje.” Reden genoeg voor de Landelijke Gilde Eizer om de perziktelers van weleer te huldigen met een standbeeld aan wijkontmoetingscentrum De Fraat. “Uit een vijftiental voorstellen werd uiteindelijk het ontwerp van de gerenommeerde kunstenaar Tom Frantzen gekozen. Frantzen is als straatbeeldenkunstenaar niet aan zijn proefstuk toe en realiseerde onder meer de 'jazzfontein' aan het Koloniënpaleis in Tervuren”, zegt Jean-Louis. Wie meer te weten wil komen over de perzikenteelt van toen in Eizer, kan nog tot zaterdag 27 januari een bezoek brengen aan de tentoonstelling in De Fraat.

Een verslag over de onthulling van het standbeeld en de opening van de tentoonstelling zie je maandagavond in het nieuws op RINGtv.