Erkenning Steltenlopers Merchtem als immaterieel cultureel erfgoed stap dichterbij

"We zijn al meer dan een jaar bezig met het samenstellen van het dossier voor de erkenning van de Koninklijke Merchtemse Stetlenlopers als immaterieel erfgoed en eindelijk kunnen we overgaan tot indiening ervan", zegt Schepen van Cultuur David De Valck, die zelf muzikant is bij de steltenlopers.

"Zo'n erkenning is voor onze vereniging belangrijk en we zijn blij dat ook het gemeentebestuur achter het dossier staat. Dat zal nu worden ingediend op 15 mei bij Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. "Daarna wordt het voorgelegd aan een commissie en wordt het besproken en geëvalueerd, waarna de minister een beslissing neemt. Die beslissing hopen we de komende maanden te horen te krijgen."

Waarom is een erkenning als immaterieel Vlaams erfgoed belangrijk? De Valck: "Het is van belang om het voortbestaan van de steltenlopers te garanderen. Momenteel telt de vereniging, die net na de Tweede Wereldoorlog is opgericht, zo'n 120 leden: muzikanten, bloklopers en steltenlopers. De erkenning gaat over het geheel wat we als vereniging doen: onze eigen houten stelten maken, het schilderen ervan, onze kostumering en de choreografie. We mogen stellen dat we uniek zijn in de wereld, want we zijn nog geen andere steltenlopers tegen gekomen die op stelten los van de voet lopen. Daardoor gaan wij ook zeer hoog tot meer dan 4 meter onder de voet."

"We durven ook dromen van een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed door Unesco", vult De Valck aan. "Hiervoor zijn ook al stappen genomen, maar we willen eerst de erkenning bekomen door Vlaanderen als immaterieel cultureel erfgoed. Dat betekent in feite ook een erkenning voor België en daarna gaan we voor de Unesco-erkenning."