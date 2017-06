Eternit staakt juridische strijd tegen familie Jonckheere

Françoise Jonckheere verloor in 1987 haar man, die bij de voormalige asbestproducent werkte, aan longvlieskanker. Toen ze in 2000 zelf ook de ziekte kreeg, achtte ze Eternit hiervoor verantwoordelijk en spande ze een rechtszaak aan. Françoise overleed enkele maanden later, waarna haar zonen de zaak voortzetten. In 2011 werd Eternit veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro, maar het bedrijf ging in beroep.

Eternit werd op 28 maart voor het hof van beroep echter opnieuw veroordeeld. De schadevergoeding werd wel fors verlaagd: van 250.000 euro naar 25.000 euro. Het bedrijf had nog de mogelijkheid om naar het Hof van Cassatie te gaan maar gaat dat toch niet doen. Dat laat Eternit weten in een mededeling. “Eternit is van oordeel dat het beginsel van een billijke vergoeding zoals neergelegd in de uitspraak van het hof van beroep te Brussel in overeenstemming is met zijn eigen beleid. Eternit heeft daarom beslist geen beroep in te stellen”, aldus woordvoerder Michiel Adriaensens in de mededeling.